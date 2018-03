Am 15. Oktober aktualisiert

Hardheim. Lichterloh in Flammen stand das Führerhauses eines Lkw, als am Montag kurz vor 16 Uhr die von der Leitstelle alarmierten Feuerwehr am Brandort an der L 514 zwischen Bretzingen und Erfeld eintraf. Unter Leitung von Kommandant Martin Kaiser löschten die rund 25 Kameraden aus Hardheim und Bretzingen den Brand mit Wasser und später mit Schaum. Dadurch konnte ein Übergreifen auf die aus Bio-Abfällen bestehende Ladung verhindert werden. Der Fahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Auch die Sondereinsatzgruppe des DRK Hardheim war vor Ort.

Wegen der möglichen Gefahr durch giftige Dämpfe warnte die Polizei die Anwohner, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der betroffene Streckenabschnitt war während der Lösch- und anschließenden Reinigungsarbeiten sowie Bergung des Lkw gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden am Dienstagmorgen auf 25.000 bis 30.000 Euro. Die Brandursache soll ein technischer Defekt gewesen sein. (schat/pol/rl)