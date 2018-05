Bad Friedrichshall. Eine 82-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall in Bad Friedrichshall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte die Frau am Mittwochabend eine Straße überqueren, als sie von einem Wagen erfasst wurde. Die Seniorin kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wo sie wenig später starb. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 26-jährige Autofahrer die Fußgängerin zu spät gesehen. (dpa/lsw)