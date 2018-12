Elztal. (ly) Beim ersten Wahlgang lag er noch knapp geschlagen auf dem zweiten Platz, am Sonntag, 13. Mai, nun ging der parteilose Marco Eckl (40) als Sieger aus der Bürgermeisterwahl der Gemeinde Elztal hervor. Bei einer Wahlbeteiligung von 64,9 Prozent fielen 53,9 Prozent der Stimmen auf den Dipl.-Verwaltungswirt aus Seckach. Damit lag er klar vor dem Steueramtsleiter der Gemeinde Hemmingen, Achim Walter, der 44,3 Prozent erhielt. Lediglich 1,7 Prozent votierten für die grüne Kandidatin Gabriele Metzger.

Marco Eckl, Geschäftsführer der Dienstleistungsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises, tritt die Nachfolge von Wilhelm Götz an, der nach 32-jähriger Amtszeit nicht mehr kandidierte und am 15. Juni verabschiedet wird.