(dpa) Im Brotbacken ist Deutschland Weltmeister: Das deutsche Brotregister listet rund 3090 Brotspezialitäten auf. Kürbiskernbrötchen und Pumpernickel sind im Ausland oft Mangelware. Dennoch halten deutsche Bäcker auch dort die Tradition hoch. Einige Beispiele:

In Äthiopien hat die Familie Münch aus dem Allgäu vor einigen Jahren das Brothandwerk revolutioniert. Seither ist die "German Bakery" in der Hauptstadt Addis Abeba eine Institution, die von Zugewanderten wie von Äthiopiern hoch geschätzt wird - mit Müslibrot, Nussecken oder Apfelstrudel. Die Brötchen backen mittlerweile Äthiopier, die Zutaten jedoch werden weiterhin aus Deutschland geliefert.

In Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires gibt es zwei Bäckereien, die deutsches Brot backen: "Renania" seit über 50 Jahren, die andere, "Hausbrot", von einer jüngeren Generation deutschstämmiger Bäcker, seit etwa 10 Jahren. Zur Stammkundschaft gehören vor allem deutsche Einwanderer.

Brasilien: Wer in São Paulo deutsches Brot kaufen will, wird bei "Lukullus" fündig. Das ist ein deutsches Restaurant, aber der Inhaber Tassilo Drosdek bietet mit Erfolg auch Roggenmischbrot, Siebenkorn-Kastenbrot, Kümmel-Zwiebelbrot, Sonnenblumenkern-Brot und frische Laugenbrezeln aus eigener Backstube an. Das Restaurant mögen auch Brasilianer, die Brotkundschaft besteht aber zu Dreivierteln aus Deutschen.

Frankreich: Im Weißmehlparadies sind zwischen erstklassige Varianten von Baguette, Croissant oder Pain au Chocolat andere Brotsorten nur schwer zu finden. Einige Bäckereien haben sich immerhin auf Sauerteigbrot spezialisiert. Laugengebäck oder dunkles Brot bleiben aber Mangelware. Eine Fundstelle gibt es im beliebten "Marché des Enfants Rouges" im Pariser Marais. Dort wird "pain germain" angeboten. Der Standbesitzer lässt sich das Vollkornbrot aber direkt aus Deutschland schicken.

In Griechenland essen die Einheimischen grundsätzlich Weißbrot. Es gibt lediglich in den Supermärkten deutsches Brot - worunter die Griechen allerdings nur Schwarzbrot verstehen. Das kaufen dann fast nur Deutsche.

Italien: In Rom ist deutsches Brot ebenso chancenlos wie das französische Baguette. Abgepacktes Schwarzbrot taucht mitunter in Supermärkten auf, in denen Touristen einkaufen.

Japan: Hier ist deutsches Brot sehr beliebt. Es begann damit, dass der Supermarkt Kinokuniya in den 60er Jahren die deutsche Backkunst einführen und qualifizierte Kräfte nach Deutschland zum Lernen schicken wollte. Dabei kam der Kontakt zur Landbäckerei Carsten Hansen in Schleswig-Holstein zustande. Bei ihm lernten ab 1969 japanische Bäcker das Schwarzbrotbacken. Noch heute backt die Firma Kinokuniya im Tokioter Vorort Mitaka nach Hansens Rezepten. Es gibt rund 20 Sorten deutsches Brot - am beliebtesten ist Pumpernickel.

In Mexiko gibt es mehrere deutsche Bäckereien, allerdings ist das Geschäft im Land der Tortillas nicht leicht. "Es ist viel Überzeugungsarbeit nötig", sagt Renate Schnorpfeil, die in Mexiko-Stadt deutsches Brot verkauft. Mexikaner essen generell nicht viel Brot - und wenn, muss es schön süß sein.

In Schweden hatte es der Deutsche Klaus Velten schwer, als er vor neun Jahren in Gustavfors seine deutsche Bäckerei eröffnete. "Die Schweden sind nicht besonders probierfreudig, wir mussten sie an unsere Vollkornprodukte langsam heranführen", berichtet der 43-Jährige. Inzwischen ist sein Brot aus 100 Prozent Weizen- und Roggenvollkorn das beliebteste. Nur Vollkornbrötchen mögen die Schweden gar nicht.

In Spanien isst man überwiegend Weißbrot. Im Laden an der Ecke oder in der Provinz ist praktisch kein Brot aus Deutschland zu finden. Nur in den Touristenhochburgen wie auf Mallorca sieht das anders aus. Dort hat man sich auf die deutschen Feriengäste eingestellt.



