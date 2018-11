Von Micha Hörnle und Steffen Blatt

Heute wird Hans-Jürgen Heiß als neuer Bürgermeister für Konversion und Finanzen in sein Amt eingeführt. Am Mittwoch wurde der 54-Jährige einstimmig vom Gemeinderat gewählt. Seit dem 1. Dezember 2007 ist Heiß Kämmerer der Stadt Heidelberg, bei der er seit 25 Jahren arbeitet. Die RNZ wollte wissen, wie er mit der Konversion, der Umgestaltung der US-Flächen umgeht, die er im Interview als "Mammutaufgabe" bezeichnet.

Herr Heiß, sind Sie als Kämmerer nicht ausgelastet?

Ich fühle mich schon ausgelastet. Die Aufgabe, die ich jetzt im Rahmen der Konversion übernommen habe, ist mir zugefallen, weil wir die Projektsteuerung in diesem Prozess neu ausgerichtet haben. Letztes Jahr haben wir die Aufgabe dem OB-Dezernat zugeordnet, und dort bin ich als Kämmerer generell für die Projektsteuerung zuständig. Jetzt muss ich meinen Aufgabenbereich auch neu strukturieren, damit genug Zeit für die Konversion bleibt. Das klappt auch, weil ich mich auf ein hervorragendes Team in der Finanzverwaltung verlassen kann.

Wird für das neue Dezernat auch zusätzliches Personal eingestellt?

Es wird keine zusätzlichen Stellen geben. Das war auch eine wesentliche Voraussetzung für die Zustimmung der Gemeinderatsfraktionen.

Aber wenn Sie sich auch noch in Vollzeit um die Konversion kümmern, wird Ihre Arbeitsbelastung ja nicht weniger.

Sicherlich nicht. Was die operative Arbeit angeht, war ich in den letzten Monaten schon sehr stark eingebunden. Natürlich werden jetzt im repräsentativen Bereich noch Aufgaben hinzukommen, die Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich denke, dass ich das unter einen Hut bekomme.

Oberbürgermeister Eckart Würzner hat die Konversion zunächst in seinem Dezernat angesiedelt und quasi zur "Chefsache" erklärt. Wer hat denn nun den Hut auf bei dem Thema? Sie oder der OB?

Die Verantwortungsbereiche sind nach der Gemeindeordnung sehr eindeutig geregelt. Natürlich habe ich als Dezernent eine eigenständige fachliche Verantwortung, aber die Gesamtverantwortung liegt nach wie vor beim Oberbürgermeister. Das gilt aber auch für die anderen Dezernate.

Für die Flächen in Mark Twain Village-Ost und Sickingenplatz laufen bereits die Verhandlungen mit der Bima. Wie weit sind Sie da?

Wir haben bislang nur im östlichen Teil von Mark Twain Village eine konkrete Bestandsanalyse - und wissen, in welchem Zustand die Gebäude sind. Das ist wohl auch auf die Westbereiche übertragbar, zu denen wir noch keinen Zugang haben. Die Bima hat jedoch akzeptiert, dass wir über das gesamte Areal verhandeln. Das kommt uns sehr entgegen, da uns viel an einer stimmigen Gesamtentwicklung der Flächen liegt.

Was wissen Sie über den Zustand der Gebäude?

Zumindest erwarten wir keine schlimmen Überraschungen. Das liegt bislang alles im Rahmen von Erfahrungen, die andere Städte gemacht haben. Sicherlich muss manches saniert werden, alleine schon aus Gründen der energetischen Vorschriften und des Brandschutzes. Vielleicht müssen die Wohnungen neu zugeschnitten werden. Wahrscheinlich wird es unterschiedliche Standards der Sanierung geben. Aber es ist nicht so, dass die Amerikaner raus gehen und die neuen Bewohner am nächsten Tag einziehen können. So einfach ist es nicht.

Wo liegen die Streitpunkte in der Bewertung der vorhandenen Strukturen?

Noch gibt es keinen Streit, denn wir haben uns mit der Bima bei der Verkehrswertermittlung auf ein partnerschaftliches Vorgehen geeinigt. Vor allem wollen wir auch gemeinsam den Investitionsbedarf ermitteln, der in die Rechnung einfließt. Das wird Schritt für Schritt gemeinsam erarbeitet, damit wir nicht am Ende um etliche Millionen auseinanderliegen - so wie es bislang schon manch anderer Kommune ergangen ist. Diese grundsätzliche Kooperation hat für die Bima Modellcharakter, sie wird sogar wissenschaftlich begleitet. Konkret werden wir in den nächsten Wochen über den Wert der Gebäude reden - und an der Einschätzung des Investitionsbedarfes arbeiten wir gerade.

Die Rückgabe des Hospital-Geländes kam für alle überraschend. Ist der Austausch mit der Bima doch nicht so eng, oder liegt es an den Amerikanern?

Das hat alle überrascht, auch die Bima. Denn für uns wäre es strategisch günstiger gewesen, wenn die Amerikaner den westlichen Teil von Mark Twain Village übergeben hätten.

Wann werden die ersten Bagger rollen?

Ich weiß nicht, ob unbedingt Bagger rollen müssen, aber unser Ziel ist, dass es im ersten Halbjahr 2014 im östlichen Teil von Mark Twain Village und am Sickingenplatz mit den Arbeiten losgeht.

Um welche Flächen werden Sie sich als nächstes kümmern?

Die Bestandsanalyse beim Hospital in Rohrbach hat sofort begonnen, auch bei den Patton Barracks und dem Motorpool wollen wir so schnell wie möglich anfangen. Für diese Areale wollen wir in der nächsten Zeit Bürgerforen veranstalten, für die wir dann schon mehr Daten haben als in der Südstadt.

Derzeit wird - zusammen mit den Bürgern - für Flächen geplant, die noch nicht vollständig untersucht werden können, weil sie von der US-Armee noch nicht freigegeben sind. Ist das nicht ein Widerspruch?

Darin steckt schon ein gewisses Risiko, aber wir rechnen nicht mit großen Überraschungen. Wir tragen damit auch dem großen Erwartungsdruck der Öffentlichkeit Rechnung, dass wir die enormen Chancen der Konversion so schnell wie möglich nutzen.

Ist es für Sie leichter oder schwerer, wenn die Bürger mitplanen?

Vordergründig könnte man denken, das sei hinderlich. Allerdings sichert die Bürgerbeteiligung auch einen breiten Konsens in der Stadt. Noch ist es einfach, auf der abstrakten Ebene einen Konsens zu haben. Schwieriger wird es, wenn es konkret wird: Da liegen die Erwartungen doch oft auseinander. Dann müssen wir die Bürger mit Sachargumenten überzeugen.

Die Stadt will alle Flächen zunächst selbst ankaufen und dann an Investoren weitergeben. Wie muss man sich das technisch vorstellen? Nehmen Sie dafür einen Riesenkredit auf?

Zunächst sind wir in der glücklichen Situation, dass wir eine Kaufoption haben - vorausgesetzt, die Bima erhält einen für sie akzeptablen Preis. Daher verhandelt einerseits unsere städtische Konversionsgesellschaft mit der Bima über den Ankauf, nimmt aber auch Kontakt mit potenziellen Investoren auf, an die wir dann weiterverkaufen. So wollen wir die Phase der Vorfinanzierung möglichst kurz halten. Was aber nicht heißt, dass wir nicht strategisch wichtige Flächen behalten.

Kann sich Heidelberg an einem Projekt wie der Konversion auch verschlucken?

Allein schon angesichts der Dimensionen müssen wir die finanzielle Tragfähigkeit scharf im Auge haben. Darum war es auch sinnvoll, Finanzen und Konversion zu verknüpfen. Es muss uns gelingen - ob im Rathaus oder unter den Bürgern -, dass der Konversion Priorität eingeräumt wird. Bei dieser Mammutaufgabe dürfen wir uns nicht durch andere Baustellen verzetteln.

Müssen dafür andere Projekte zurückgestellt werden?

Es ist ja nicht nur die Konversion. Wir haben auch die Entscheidung des Gemeinderates, die jährliche Neuverschuldung auf 20 Millionen Euro zu begrenzen. Bisher klappt das gut, denn 2013 war ein gutes Jahr. Allerdings können wir nicht immer neue Projekte auf die Agenda nehmen. Aber wir müssen das Begonnene fortführen, wie beispielsweise die Schulsanierung. Mit "Priorisierung" meine ich nicht, dass wir den Standard herunterfahren. Wir können uns "nur" nicht mehr alle Wunschträume erfüllen.

Dann erklären Sie doch mal einem Heidelberger, der kein Nachbar der US-Flächen ist, einem Handschuhsheimer oder Ziegelhäuser etwa, was er konkret von der Konversion hat.

Wenn die Flächen erfolgreich entwickelt sind, dann trägt das dazu bei, dass es der Stadt gut geht. Damit haben wir eine gute Ausgangsposition im Wettbewerb der Kommunen um neue Bewohner. Das sichert uns dann auch gesamtstädtisch unseren gewohnten Standard.

Ihr Tipp: Wie lange dauert es, bis der Konversionsprozess abgeschlossen ist?

Das kann niemand sagen. Die Konversion ist ja ein permanenter Prozess: Hat man bei der Südstadt aufgehört, fängt es woanders an, und nachher ist wieder etwas in der Südstadt. Insofern ist das eine respektvolle Aufgabe. Aber ich bin zuversichtlich.