Ludwigshafen (dpa/lrs) - Mit 30 Millionen US-Dollar (rund 23 Millionen Euro) beteiligt sich der Chemie-Konzern BASF am US-amerikanischen Zuckerproduzenten Renmatix mit Sitz in Philadelphia. Renmatix stellt aus eigentlich nicht essbarer Biomasse wie Holz oder Stroh industriell verwertbaren Zucker her, wie die BASF am Dienstag in Ludwigshafen mitteilte. Die Technologie könne künftig die Basis an nachwachsenden Rohstoffen erweitern und zugleich helfen, Kosten zu sparen. Renmatix will das Verfahren, das bisher in einer Pilotanlage angewendet werde, nun in den industriellen Maßstab überführen, wie das US-Unternehmen mitteilte. Aus Industriezucker werden den Angaben zufolge unter anderem Biokraftstoffe und chemische Grund- sowie Zwischenprodukte hergestellt.