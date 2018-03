Speyer/Hockenheim. Tödliche Verletzungen zog sich ein 50-jähriger französischer Autofahrer am Mittwoch kurz nach 8.30 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der A 61 zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und der Anschlussstelle Hockenheim zu.

Ein 45-jähriger Fahrer eines tschechischen Sattelzuges musste am Ende eines Staus an der dortigen Dauerbaustelle abbremsen und hatte nach seinen Angaben die Warnblinkanlage eingeschaltet. Der nachfolgende 50-jährige Peugeot-Fahrer erkannte die Situation offensichtlich zu spät und fuhr ungebremst auf den Auflieger auf. Durch den Aufprall löste der Fahrerairbag aus, nach den bisherigen Ermittlungen war der Fahrer nicht angegurtet. Durch den Aufprall wurde der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt.

Der Schwerverletzte musste durch die Freiwillige Feuerwehr Speyer, die mit vier Fahrzeugen und 16 Wehrmännern im Einsatz waren, aus dem Wrack befreit werden. Nach der Versorgung durch einen Notarzt an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Speyer geflogen. Dort erlag er später seinen schweren Verletzungen.

Die A 61 war während der Unfallaufnahme bis um 10.40 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde über das Autobahnkreuz Speyer abgeleitet. (pol)