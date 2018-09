Kabul (dpa) - Mullah Omar, der Chef der afghanischen Taliban, ist tot. Dies sagte ein afghanischer Regierungsvertreter der dpa. Demzufolge starb Mullah Omar vor zwei Jahren in Pakistan. Man habe die Bestätigung von den pakistanischen Behörden und Taliban-Quellen, dass er vor zwei Jahren an einer Krankheit in Pakistan gestorben ist, sagte der Regierungsvertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte. Mullah Omar war seit Ende 2001 untergetaucht und war in Pakistan vermutet worden.