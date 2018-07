Weit und breit ist ein derartiges Projekt nicht zu finden: ein interkommunales Gewerbegebiet mit einer Fläche von 70 Hektar. Just einen solchen grenzüberschreitenden Industriepark wollen die Nachbarstädte Leimen und Heidelberg in den nächsten Jahren auf den Weg bringen. Einen entsprechenden "Letter of Intent", sprich: eine Erklärung, unterzeichneten die Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und Eckart Würzner gestern feierlich im Leimener Rathaus. Das gemeinsame Leuchtturmprojekt soll zum einen die verkehrstechnische Erschließung des Heidelberger Gewerbegebiets Rohrbach-Süd verbessern, zum anderen sollen Flächen im Leimener Norden einer Gewerbenutzung zugeführt werden. (fre)