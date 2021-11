Rufus Wainwright

geboren am 22. Juli 1973 in Rhinebeck/New York als Sohn des Musikerehepaars Loudon Wainwright III und Kate McGarrigle. 1998 lobt der Rolling Stone sein Debüt als das beste Album des Jahres. 2004 ist er im Erfolgsfilm "The Aviator" zu sehen. 2007 spielt er in Berlin mit dem Produzenten Neil Tennant (Pet Shop Boys) die Platte "Release the Stars" ein. Das Album "Out Of The Game" schaffte es 2014 auf Platz 22 der deutschen Charts. Rufus Wainwright lebt mit seinem Ehemann Jörn Weisbrodt in Los Angeles. Das Paar hat ein Kind, Viva Katherine Wainwright Cohen. Es wurde von Leonard Cohens Tochter Katherine ausgetragen.