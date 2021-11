Zur Person

Geboren am 9. Juli 1993 als Lea-Marie Becker in Kassel als Tochter eines Musiktherapeuten. Bereits mit 16 Jahren werden ihre Piano-Pop-Videos auf YouTube von einer halben Million Menschen geschaut. Nach einem Lehramtsstudium in Hannover erscheint 2016 ihr Debütalbum "Vacuum". Fortan tritt LEA auch als Backgroundsängerin für Mark Forster, Glasperlenspiel und Seven auf. 2019 nimmt LEA mit Capital Bra und Samra die Single "110" auf. Sie erreicht Platz eins der deutschen Charts. 2020 veröffentlicht die Wahlberlinerin das Erfolgsalbum "Treppenhaus", die Hitsingle "Zu Dir" und nimmt an der der 7. Staffel der Show "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" teil. (on)