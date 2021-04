Zur Person

Bara Lehmann-Schulz, 1946 in Flensburg geboren, studierte Bildhauerei, Industrie- und Produktdesign in Düsseldorf, der Ecole des Beaux Arts in Besançon in Frankreich und Valand, Göteborg in Schweden. Seit 1972 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin, seit 1976 sind Objekte, Bilder und Installationen aus Papier und Zellulose in Verbindung mit anderen Materialien ihre Schwerpunkte. Seit 1970 ist sie auf zahlreichen internationalen Ausstellungen und Biennalen vertreten, neben Deutschland und Europa unter anderem im asiatischen Raum, Nord- und Südamerika und Australien. Arbeiten in öffentlichen Sammlungen sind unter anderem im Valand-Archiv Kunsthalle Göteborg, Stadt Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis, Panasia Paper Museum Jeonju in Südkorea, Goethe-Universität Frankfurt, Museum of Paper and Book Arts in der Edge Universität Izmir, in der Amaterals Foundation in Sofia, Bulgarien, und im Janina Monkute-Marks Museum in Kedainiai in Litauen. Auszeichnungen erhielt die Künstlerin unter anderem: 2010 Willibald-Kramm Preis Heidelberg, 2014 Cerificate of Honorable Mention und 2015 Certificate for top Quality of all three Entries der Amateras Foundation Sofia und 2018 mit der Retrospektive "Papierismus" im Kurpfälzischen Museum in Heidelberg.