Insgesamt 800 Schüler aus 40 Klassen weiterführender Schulen im westlichen Teil von RNZ-Verbreitungsgebiet sowie Geschäftsbereich der Volksbank Neckartal erhalten seit gestern für vier Wochen täglich die Tageszeitung in den Unterricht. Die jungen Leuten lernen, sich mit Gewinn aus der Informationsflut gesicherte Qualitätsnachrichten herauszufiltern. In Eberbach sind das nicht nur die Klassen 8a und 8c von Christina Frisch- holz und Christina Silvestri. Auch die Schüler von Bernd Igelhaut am Hohenstaufen-Gymnasium sowie die Klassen von Susanne Polzin und Kerstin Wörz an der Theodor-Frey-Schule können jetzt mit der aktuellen Tageszeitung arbeiten; die Lehrer haben zudem Zugang zum e-paper der RNZ und können dies mittels Whiteboard oder Beamer im Unterricht einsetzen.