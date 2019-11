> Die Zahlen der Hunde sind in Sandhausen, Nußloch und Leimen in den vergangenen fünf Jahren jeweils stetig gestiegen. Waren etwa in Sandhausen im Jahr 2014 noch 671 Hunde angemeldet, sind es in diesem Jahr 777. In Nußloch sind derzeit 547 Hunde angemeldet, in Leimen rundet die Verwaltung die Zahl auf etwa 1160. In Relation zur jeweiligen Zahl der Haushalte ergeben sich für die einzelnen Gemeinden folgende Anteile:

Sandhausen: 11,3 %

Nußloch: 10,6 %

Leimen: 12,9 %

Statistisch gesehen gibt es also in rund elf Prozent aller Sandhäuser Haushalte einen Hund, in Leimen ist die Quote mit fast 13 Prozent etwas höher. Pro Haushalt die wenigsten Hunde leben demnach in Nußloch. (luw)