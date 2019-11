Zeetze (dpa) - Zwei Wolfsattacken in 24 Stunden, davon eine mitten in einem Dorf, beunruhigen die Menschen an der Elbe im Amt Neuhaus. Wie Bürgermeister Andreas Gehrke erklärte, wurden sieben Schafe einer Herde in Zeetze gerissen, die in dem Dorf nahe der Landesgrenze von Niedersachsen und Mecklenburg weidete. Der Vorfall sei vermutlich in der Nacht zu Freitag passiert. In der Nacht davor seien drei Schafe eines anderen Halters im Nachbarort Sumte von Wölfen angefallen und getötet worden. In der dünn besiedelten Region des Dreiländerecks von Brandenburg, Niedersachsen und Mecklenburg leben mehrere Wolfsrudel.