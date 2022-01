Anreise: Schönermark liegt etwa 70 Kilometer nördlich von Berlin. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, kann bis ins benachbarte Gransee mit der Regionalbahn fahren. Von dort verkehren Busse bis nach Schönermark.

Anbieter: Wanderreiten im Havelland bietet überwiegend an Wochenenden Halbtagesritte und Tagesritte an. Mehrmals jährlich finden auch Wanderritte über mehrere Tage und Wochen statt. Preise ab 85 Euro. In Brandenburg gibt es neben Wanderreiten im Havelland auch weitere Anbieter von geführten Reittouren.