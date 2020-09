Wiesloch. (pol/kaf) Ein Unbekannter hat sich am Dienstag auf dem Hauptfriedhof vor einer 74-Jährigen entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau gegen 14.50 Uhr auf den Mann aufmerksam. Sie holte einen weiteren Mann zu Hilfe, der gerade in der Nähe war. Dieser verständigte die Polizei.

Der Täter konnte flüchten. Er wird wie folgt beschrieben: 1,70 bis 1,75 Meter groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, korpulente Statur, braune Basecap, dunkelblaue Steppjacke mit violett-braunem Kragen ab dem Brustbereich aufwärts, dunkle Hose.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst oder unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.