Milde Temperaturen und kaum Regen werden in Hessen zu Beginn der Woche erwartet. Am Montag wechseln sich zunächst sonnige Abschnitte mit Wolken ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Mit 14 bis 17 Grad wird es deutlich wärmer als in den vergangenen Tagen. Im höheren Bergland werden noch 11 bis 14 Grad erreicht. In der Nacht zum Dienstag bleibt Regen aus. Die Tiefstwerte liegen bei sechs bis zwei Grad. Gebietsweise kann es zu Frost kommen.