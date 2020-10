Anreise: Via Hamburg nach Puttgarden und weiter mit der Autofähre nach Rødby oder via Rostock nach Gedser, Fährticket Pkw/Fahrer jeweils ab 40 Euro (einfache Fahrt), dann weiter mit dem Pkw. Alternativ ohne Fähre via Flensburg und Fünen über die Großer-Belt-Brücke (www.scandlines.de).

Unterkünfte: Größter lokaler Anbieter für Ferienhäuser ist Feriepartner, ab ca. 50 Euro/Nacht (www.feriepartner.dk). Wer lieber campen oder zelten will, wird fündig unter https://de.dk-camp.dk;

Corona-Lage:Auch Dänemark ist inzwischen stärker von Corona betroffen. Das Auswärtige Amt warnt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Region Hovedstaden samt Kopenhagen; Seeland mit Røsnæs zählt aktuell nicht zu den Hotspots. Einreisende aus Deutschland unterliegen momentan keinen Einschränkungen (Stand: 21.10.2020).

Auskünfte:Seeland: https://destinationsjaelland.dk; Westseeland: www.visitdenmark.de/daenemark/regionen/ostsee/westseeland; Halbinsel Røsnæs: https://xn--rsnsrundt-i3a9q.dk