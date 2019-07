RNV informiert über Vorhaben

Soll der Betriebshof auf den Ochsenkopf umziehen? Bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) ist die Antwort auf diese Frage längst gefallen. Hier wirbt man für die Verlagerung. Wenige Tage vor der Abstimmung lädt das Nahverkehrsunternehmen jetzt dazu ein, seine Neubaupläne kennenzulernen. Warum es laut RNV keine Alternative zum Ochsenkopf gibt - darüber wird im Rahmen von Rundfahrten in einer historischen Straßenbahn zwischen Bismarckplatz und Kirchheim am Donnerstag, 18. Juli, informiert. Los geht es am Bismarckplatz um 17, 18 und 19 Uhr. Das Angebot gibt es auch am Samstag, 20. Juli, von 14 bis 21.30 Uhr. Dann verkehren die Bahnen im 20-Minuten-Takt zwischen Bismarckplatz und Bahnstadtfest. Am selben Tag, von 9 bis 12 Uhr öffnet die RNV für Interessierte die Tore des bestehenden Betriebshofs in der Bergheimer Straße 155.