Waghäusel. (pol/mare) Am Mittwochnachmittag hat sich eine psychisch kranke Frau in Waghäusel in ihrer Wohnung verbarrikadiert und Polizisten mit einem Messer bedroht. Das teilen die Beamten mit.

Gegen 14.30 Uhr wurde eine an einer psychischen Erkrankung leidende Frau von der Polizei aus ihrer Wohnung in Waghäusel geholt.

Die Frau sollte mit Hilfe der Polizei aufgrund ihres psychischen Zustands einem Arzt vorgestellt werden. Beim Eintreffen der Beamten verbarrikadierte sie sich in ihrer Wohnung und bedrohte die Polizisten mit einem Messer.

Daher wurde Spezialkräfte hinzugezogen. Das Wohnanwesen in der Römerstraße in Waghäusel und direkt angebaute Gebäude wurden von der Polizei sicherheitshalber geräumt, das Gebiet wurde abgesperrt. Die 37-Jährige war alleine in ihrer Wohnung. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren im Einsatz.

Die Frau befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Sie wurde von den Spezialkräften gegen 17.45 Uhr in der Wohnung gefunden. Die Frau wurde nicht verletzt, kam aber aufgrund ihres psychischen Zustands in eine Spezialklinik.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten alle Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.