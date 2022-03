Ein Verkehrsunfall mit mindestens zwei Verletzten in Kaiserslautern stellt die Polizei vor Fragen. Bei dem Unfall in der Nacht zum Donnerstag stießen zwei Autos frontal zusammen, wie ein Sprecher am Morgen sagte. Am Unfallort trafen die Einsatzkräfte demnach auf zwei junge Männer im Alter von 17 und 20 Jahren, die beide leicht verletzt waren.