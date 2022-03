Vor dem Landgericht Gießen hat am Dienstag der Prozess gegen einen Mann begonnen, der seine Ex-Partnerin vergewaltigt und beinahe umgebracht haben soll. Die Anklage wirft dem 34-Jährigen vor, im vergangenen Juli die damals 28-Jährige in einer Wohnung im mittelhessischen Wettenberg zunächst vergewaltigt zu haben. Später an dem Tag sei der Iraker mit der Frau und den drei gemeinsamen Kindern im Auto unterwegs gewesen und habe die Frau während der Fahrt plötzlich mit einem Messer angegriffen.