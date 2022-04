Inmitten der Spannungen zwischen Russland und dem Westen haben die Organisatoren der offiziellen Eröffnung des Kultursommers Rheinland-Pfalz 2022 das Programm vorgestellt. Das Fest vom 6. bis 8. Mai in Herxheim soll den interkulturellen Dialog fördern und Menschen zusammenbringen, wie Bürgermeisterin Hedi Braun am Donnerstag in der pfälzischen Stadt sagte. "Gerade jetzt ist es besonders wichtig, kulturelle Brücken zu bauen", betonte Braun einer Mitteilung zufolge. Der landesweite Kultursommer (bis 31. Oktober) steht unter dem Motto "Kompass Europa: Ostwind". Zur Eröffnung am 7. Mai wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Herxheim erwartet.