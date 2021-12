Der dreifache Olympiasieger in der Halfpipe belegte im ersten Anlauf für die US-Qualifikation in Copper Mountain nur Rang acht. Der 35-Jährige, der 2006, 2010 und 2018 Olympia-Gold holte, stürzte im dritten Versuch und landete in der Wertung hinter den beiden anderen Amerikanern Taylor Gold und Chase Josey, die die Plätze fünf und sechs belegten. Die zweite und letzte Gelegenheit, sich einen der drei Olympia-Startplätze für Team USA zu sichern, hat White am 8. Januar in Mammoth Mountain.

