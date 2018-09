Juan Martin del Potro hat den Einzug ins Viertelfinale der US Open geschafft und jubelt. Foto: Adam Hunger/AP

Die Estin Kaia Kanepi hat Serena Williams den Einzug ins Viertelfinale der US Open schwer gemacht. Foto: Carolyn Kaster/AP

New York (dpa) - Nach einem noch unerwartet schweren Match ist die sechsmalige US-Open-Siegerin Serena Williams ebenso wie Titelverteidigerin Sloane Stephens und Ex-Champion Juan Martin del Potro in das US-Open-Viertelfinale eingezogen.

Serena Williams besiegte die Estin Kaia Kanepi mit 6:0, 4:6, 6:3. «Sie hat ihre Strategie im zweiten Satz komplett geändert. Ich habe ein, zwei schwerwiegende Fehler gemacht, die mich den Satz gekostet haben», sagte die langjährige Nummer eins der Tennis-Welt danach.

Nach dem ersten Satz, der nur 19 Minuten dauerte, deutete alles schon auf einen klaren Sieg auch im fünften Duell mit Kanepi hin. Doch die 33-Jährige, die im vorigen Jahr im Viertelfinale stand, brachte Williams danach noch in erhebliche Bedrängnis. Kanepi hatte zuvor gleich in der ersten Runde die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien ausgeschaltet. Nach 1:37 Stunden machte die 36-jährige Williams den Erfolg dann doch perfekt.

Die Gewinnerin von insgesamt 23 Grand-Slam-Titeln trifft am Dienstag auf Karolina Pliskova. Die Tschechin stand 2016 im US-Open-Finale, unterlag dort aber Angelique Kerber.

Titelverteidigerin Sloane Stephens gewann danach 6:3, 6:3 gegen die Belgierin Elise Mertens und revanchierte sich für die jüngste Niederlage beim Turnier in Cincinnati. Gegnerin in der Runde der letzten Acht ist wie im vergangenen Jahr die Lettin Anastasija Sevastova. Die Nummer 18 der Welt schlug die Weltranglisten-Siebte Jelina Switolina aus der Ukraine 6:3, 1:6, 6:0 und erreichte zum dritten Mal nacheinander das Viertelfinale der US Open. Dort war sie im Vorjahr der Weltranglisten-Dritten Stephens erst nach hartem Kampf knapp unterlegen.

Der 2009 in New York siegreiche Weltranglisten-Dritte Del Potro zeigte beim 6:4, 6:3, 6:1 gegen den aufstrebenden Kroaten Borna Coric erneut eine souveräne Vorstellung. Der fast zwei Meter große Argentinier spielt als nächstes gegen den noch zehn Zentimeter längeren Amerikaner John Isner. Der Weltranglisten-Elfte bezwang den einstigen Wimbledonfinalisten Milos Raonic aus Kanada mit 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:2.