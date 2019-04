Ein Weißer Wanderer in einer «GoT»-Ausstellung in Belfast. Foto: Liam Mcburney/PA

Berlin (dpa) - «Game of Thrones» - das sind komplizierte Plots, unzählige Charaktere und verstörende Wendungen. Am Sonntag startet die finale Staffel der Fantasy-Saga in den USA, am Montag in Deutschland. Wer die Serie bisher ignoriert hat, erfährt hier, was in den sieben «GoT»-Staffeln passiert ist. Zumindest einiges davon.

DER EISERNE THRON ...steht in der Hauptstadt Königsmund. Wer darauf Platz nimmt, hat die Macht über die sieben Königslande auf dem Kontinent Westeros. Aber er lebt auch stets gefährlich. Vor dem Start der Serie erwischt es bereits den «irren König» aus dem Haus Targaryen. Seinen Nachfolger, Ober-Rebell Robert Baratheon, rafft es nach einer Wildschweinjagd dahin. Mit gütiger Hilfe seiner Frau Cersei. Deren Söhne Joffrey und Tommen folgen ihrem Vater. Der eine wird in Staffel 4 vergiftet, der andere springt in Staffel 6 aus dem Fenster in den Tod. Deshalb hat ihre umtriebige Mutter Cersei jetzt die Krone auf. Ihr Motto: «Wenn du das Spiel der Throne spielst, gewinnst du oder stirbst du.»

DIE THRONANWÄRTER ...sind im Laufe der Serie deutlich weniger geworden. Neben der herzlosen Cersei Lennister beansprucht die sympathische Daenerys Targaryen die Macht für sich. Das einzig noch lebende Kind des «irren Königs» hat durchaus ein Anrecht auf den Thron. Und weitere Argumente. Eine riesige Armee etwa und zwei ausgewachsene Drachen. Aber auch der herzensgute König des Nordens, Jon Schnee, hat gute Gründe, den Thron besteigen zu wollen. Auch wenn er davon noch gar nichts weiß.

NUR DIE LIEBE ZÄHLT Inzest, Eunuchen, Bordellbesuche: «Game of Thrones» ist für seine freizügigen Sexszenen und ungewöhnlichen Liebschaften bekannt, etwa zwischen Königin Cersei und ihrem Bruder Jaime. Jon Schnee und die Drachenmutter Daenerys haben ihre Liebe in der siebten Staffel entdeckt, eigentlich ist sie aber seine Tante - ohne es zu wissen. Denn Jon ist der Sohn von Daenerys älterem, schon verstorbenen Bruder Rhaegar Targaryen und somit rechtmäßiger Thronerbe. Seine wahre Herkunft kennt aber zu diesem Zeitpunkt kaum jemand in der Serie.

DIE ÜBERRASCHENDSTEN TODESFÄLLE Bei «GoT» kann es jederzeit jeden treffen, was für viele den Reiz ausmacht. Bewusst geworden ist das den Fans gegen Ende der ersten Staffel. Da wird der Charakter, der bis dahin im Mittelpunkt der Serie steht, kurzerhand geköpft: Eddard Stark, König des Nordens und Oberhaupt der Familie Stark. Die wird in der dritten Staffel weiter dezimiert. Mutter Catelyn und ihr ältester Sohn Robb werden völlig überraschend hintergangen und ermordet. Für viele Fans DER Schockmoment der gesamten Serie. Auf Hochzeiten gibt es ohnehin nicht viel zu feiern. Nur wenige Folgen später trifft es den damaligen König und Oberfiesling Joffrey auf seinem Hochzeitsfest. Er trinkt Wein aus seinem Kelch, hustet und bricht tot zusammen. Viele Fans vor dem Bildschirm jubeln.

DIE RACHE DER STARKS Die Familie Stark, mit der wohl die meisten Fans sympathisieren, ist zwar keine Großfamilie mehr, einige von ihnen leben aber noch. Die älteste Tochter Sansa ist wohl der Charakter, der am meisten leiden muss. Sie sieht mit an, wie ihr Vater seinen Kopf verliert, wird missbraucht und misshandelt. Und sinnt jetzt auf Rache an Königin Cersei. So wie ihre kleine Schwester Arja, die mittlerweile eine Profi-Killerin ist und ihre persönliche Todesliste abarbeitet. Der dritte, noch lebende Stark ist Bruder Bran. Der hat die seltene Fähigkeit, in die Vergangenheit schauen zu können. So weiß er über die wahre Herkunft Jon Schnees Bescheid und könnte damit noch eine wichtige Rolle im großen Finale spielen.

DER WINTER NAHT Und mit ihm marschiert eine Armee aus untoten Eiszombies Richtung Süden, angeführt vom angsteinflößenden Nachtkönig. Der will ganz Westeros auslöschen. Warum auch immer. Auf jeden Fall reißt die Armee, auch mithilfe eines untoten Drachens, die riesige Mauer ein, die Westeros schützen soll. In der finalen Staffel geht es nicht nur darum, wer auf dem Eisernen Thron landet. Sondern auch darum, ob die Weißen Wanderer besiegt werden können. Die Fans erwartet den Machern zufolge die größte Schlacht der TV-Geschichte.