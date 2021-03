Neckargemünd. (cm) Martina Kern wollte am Mittwoch um 10.20 Uhr nur kurz ein paar Brötchen in der "Kornblume" in der Wiesenbacher Straße kaufen. Die 53-jährige Dilsbergerin stellte ihren Mercedes auf den Parkplätzen neben der Fahrbahn ab und war schon fast im Geschäft, als sie noch einmal umdrehte. Sie hatte die Parkscheibe vergessen. Das hätte ihr fast das Leben gekostet. Denn in diesem Moment rauschte ein Wagen vorbei, fuhr ihr über den Fuß und erwischte die geöffnete Autotür, die abgerissen wurde und einige Meter durch die Luft flog. "Das hatte ich erst gar nicht realisiert, es ging alles ganz schnell", erzählt Kern am Tag danach. "Ich bin glücklich, dass ich überlebt habe – ein Zentimeter näher und es wäre anders gewesen." So blieb es aber beim "höllischen Schmerz" im Fuß, einem Schock und einem kaputten Auto.

Die Polizei teilte mit, dass der 77-jährige Verursacher nach dem Unfall mit seinem Renault einfach weiter in Richtung Wiesenbach gefahren sei. Mithilfe aufmerksamer Zeugen sei er in der Straße Am Kalkbrunnen ausfindig gemacht worden. Gegen ihn wird nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. "Der Mann hätte bemerken müssen, dass die Tür offen steht", so Polizeisprecher Dieter Klumpp. Der Senior habe gegenüber den Beamten keine Angaben gemacht, aber nicht unter Alkoholeinfluss gestanden. "Es erfolgt nun eine Meldung an die Führerscheinbehörde", erklärt Klumpp. "Es muss überprüft werden, ob er aufgrund seines Zustandes noch zum Führen eines Kraftfahrzeugs geeignet ist." Die Höhe des entstandenen Schadens war noch unklar.

Update: Donnerstag, 18. Februar 2021, 19.45 Uhr

77-jähriger Autofahrer begeht Unfallflucht

Neckargemünd. (pol/mün) Die Polizei ermittelt gegen einen 77 Jahre alten Autofahrer wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

Er soll am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr in der Wiesenbacher Straße in Neckargemünd gegen eine geöffnete Autotür gefahren sein. Dabei habe er auch die gerade ausgestiegene 53-jährige Fahrerin gestreift und leicht verletzt.

Der 77-Jährige fuhr danach einfach weiter, teilt die Polizei mit. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden.