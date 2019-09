Heidelberg. (RNZ/mare) Am Wochenende wird in der Heidelberger Altstadt der 50. „Heidelberger Herbst“ gefeiert. Wie im vergangenen Jahr wird nach dem Tagesprogramm am Samstag ein verkaufsoffener Sonntag folgen. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) wird den ÖPNV deshalb ausweiten. Die Zusatzfahrten und Umleitungen im Überblick:

> Linie 5: Die Linie 5 fährt am Samstag zwischen 19 und 1 Uhr in beiden Richtungen im 15-Minutentakt zwischen den Haltestellen Heidelberg Hauptbahnhof und Schriesheim Bahnhof. Am Sonntag fahren die Bahnen der Linie 5 zwischen 12 und 19 Uhr zwischen den Haltestellen Heidelberg Hauptbahnhof und Schriesheim Bahnhof im 15-Minutentakt.

> Linie 22: Die Linie 22 fährt am Samstag von 21 bis 0.30 Uhr zwischen Bismarckplatz und Eppelheim im 15-Minutentakt. Am Sonntag fahren die Bahnen von 12.15 bis 20.30 Uhr zwischen Bismarckplatz und Eppelheim im 15-Minutentakt.

> Linie 23: Die Linie 23 fährt am Samstag von 20.45 bis 1 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 20.30 Uhr zwischen Handschuhsheim und Leimen im 15-Minutentakt.

> Linie 26: Die Bahnen der Linie 26 fahren am Samstag von 20.45 bis 0.45 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 20.30 Uhr zwischen Bismarckplatz und Kirchheim im 15-Minutentakt.

> Linie 32: Am Samstag werden zwischen 20 und 0.30 Uhr zusätzliche Fahrten der Linie 32 zwischen Hauptbahnhof und der Heidelberger Altstadt angeboten.

> Linie 33: Die Linie 33 verkehrt am Samstag von 21 bis 1.30 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 20.30 Uhr zwischen Rohrbach Süd und Emmertsgrund im 15-Minutentakt.

> Linie 34: Die Busse der Linie 34 fahren am Samstag von 20.30 bis 0 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Ziegelhausen Heidelbuckelweg im 15-Minutentakt.

> Linie 35: Die Linie 35 fährt am Samstag von 20.30 bis 0.30 Uhr zwischen Bismarckplatz und Neckargemünd Bildungszentrum im 30-Minutentakt.

Umleitungen

> Linie 20: Die Busse der Linie 20 werden am Samstag in Richtung Karlsplatz ganztägig ab der Haltestelle Peterskirche durch den Schlossbergtunnel zur Haltestelle Herrenmühle, Steig B umgeleitet. Die Busse in Richtung Hauptbahnhof starten an der Haltestelle Herrenmühle, Steig B. Von dort geht es durch den Schlossbergtunnel zur Haltestelle Peterskirche. Danach verkehren die Busse auf dem regulären Linienweg.

Die Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Karlsplatz entfallen in beiden Richtungen.

> Linien 31 und 32: Die Busse der Linien 31 und 32 werden in Richtung Universitätsplatz ab Samstag bis Sonntag, 21.11 Uhr, zwischen den Haltestellen Kongresshaus und Peterskirche über die Haltestelle Marstallstraße der Linie 35 und die Haltestelle Herrenmühle an der Einmündung Hauptstraße umgeleitet. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg in Richtung Neuenheimer Feld. Die Haltestelle Universitätsplatz wird nicht bedient.

> Linie 33: Die Busse der Linie 33 fahren am Samstag in Richtung Ziegelhausen zwischen den Haltestellen Peterskirche und S-Bahnhof Altstadt eine Umleitung über den Schlossbergtunnel. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz entfallen.

In Richtung Emmertsgrund werden die Busse der Linie 33 von Samstag bis Sonntag, 21.10 Uhr, zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Altstadt und Peterskirche über die Haltestellen Herrenmühle, Steig B und den Schlossbergtunnel geleitet. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße und Universitätsplatz werden nicht bedient.

> Moonliner M2 und M5: Der Moonliner M2 wird in Richtung Universitätsplatz in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen den Haltestellen Kongresshaus und Peterskirche über die Haltestellen Marstallstraße (Linie 35) und Herrenmühle (Einmündung Hauptstraße) umgeleitet. Die Haltestelle Universitätsplatz entfällt.

Der Moonliner M5 fährt in Richtung Neuenheimer Feld in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Umleitung zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Altstadt und Peterskirche über die Haltestellen Herrenmühle, Steig B und den Schlossbergtunnel. Die Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße und Universitätsplatz entfallen.