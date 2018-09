Berlin (dpa) - Nach den Debatten über die Ereignisse in Chemnitz und Köthen sowie die Äußerungen von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat die Union einer Umfrage zufolge an Zustimmung verloren. Wenn am kommenden Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme sie nur noch auf 30 Prozent. Das ist ein Rekordtief im ZDF-«Politbarometer», das die Forschungsgruppe Wahlen für den Sender erstellt. Die SPD liegt demnach bei 20 Prozent, die Grünen bei 16 Prozent. Der Umfrage zufolge liegt die AfD bei 15 Prozent ein, die FDP bei 7 Prozent, die Linkspartei bleibt unverändert bei 8 Prozent.