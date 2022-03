Die Sperrung des EU-Luftraums für russische Flugzeuge infolge des Ukraine-Krieges führt auch am insolventen Hunsrück-Airport Hahn zu Flugausfällen. "Der Flughafen Frankfurt-Hahn zählt aktuell 50 bis 80 Frachtflüge pro Woche, rund zehn Prozent davon entfallen auf russische Fluggesellschaften", teilte ein Sprecher des Insolvenzverwalters Jan Markus Plathner am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Zudem würden vorerst wöchentlich zwei Passagierflüge der Billig-Airline Ryanair vom Hahn in die ukrainische Hauptstadt Kiew annulliert.