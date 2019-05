Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hält eine Einigung mit China im Handelsstreit ungeachtet der jüngsten Eskalation nach wie vor für möglich. «Wir haben gerade eine kleine Zankerei mit China», sagte Trump vor seiner Abreise in den Bundesstaat Louisiana. «Wenn sie einen Deal machen wollen, dann ist das absolut möglich», betonte der US-Präsident. Er beharrte aber auch auf seiner Position, die USA seien in dem von gegenseitig erhobenen Sonderzöllen geprägten Konflikt in der besseren Position.