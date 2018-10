Frankfurt/Main (dpa) - Die Aufsichtsräte deutscher Top-Konzerne bleiben trotz Frauenquote eine Männerdomäne. «Selbst bei den Unternehmen, deren Aufsichtsgremien das 30-Prozent-Ziel einhalten, ist die Machtverteilung in der Regel noch deutlich zugunsten der männlichen Aufsichtsratsmitglieder ausgeprägt», stellte Jella Benner-Heinacher, Vize- Hauptgeschäftsführerin der Aktionärsvereinigung DSW in Frankfurt fest. Seit 2016 müssen die 100 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland mindestens 30 Prozent der Posten in ihren Kontrollgremien mit Frauen besetzen.