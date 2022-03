Unzählige Runden auf eisigem Oval: Der Extremsportler Dirk Leonhardt peilt in Frankfurt einen Weltrekord an. Am Montagfrüh machte er sich auf dem Eis-Außenring neben der Eissporthalle auf zu einem besonderen Triathlon. Sein Ziel: 42,2 Kilometer eislaufen, 80 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer laufen auf dem Eis. Am Mittag unterbrach Leonhardt für einen Besuch des Frankfurter Sportdezernent Mike Josef (SPD) kurz seine Runden. Die Zielankunft war für den Abend geplant.