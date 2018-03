Da Angie Merkel ja nun aller Voraussicht nach Kanzlerin bleibt, ist es wohl an der Zeit, die Geschichte des Songs zu erklären, der ... naja ... ihren Namen trägt.

Um die Inspirationsquelle des Rolling Stones-Hits von 1973 ranken sich einige pikante Gerüchte. Mick Jagger besingt darin das Ende einer Beziehung, für die der Erzähler keine Rettung mehr sieht:

All the dreams we held so close

seemed to all go up in smoke

let me whisper in your ear

Angie, Angie

where will it lead us from here?

Das Mädchen, um das es geht, könnte Keith Richards damalige Freundin Anita Pallenberg sein. Auch Jaggers ehemalige Geliebte Marianne Faithful käme als Muse in Frage. Manchmal wird sogar behauptet, „Angie“ sei Jaggers Abschiedssongs für die Drogen – denn der Frauenname wurde im Englischen als Code für Kokain verwendet.

Wesentlich pikanter ist aber eine andere Anekdote aus der brodelnden Gerüchteküche des Rock. Demnach soll sich „Angie“ auf David Bowies Ex-Frau Angela beziehen. Warum? Weil der Stones-Womanizer angeblich mit ihr eine Affäre hatte. Pikant: Bowie und Jagger waren gute Freunde.

Angela Bowie kehre später die Geschichte einfach um. In ihrer Biografie beschreibt sie, wie sie ihren damaligen Ehemann David im Bett mit Mick Jagger erwischte. Nackt. Sie habe zwar keine „sexuellen Handlungen“ gesehen, aber, nun gut, die Situation legt nahe, dass ...

Weil nun aber nach dem „Summer Of Love“ gleichgeschlechtliche Liebe im Künstlerkreisen nicht eben ungewöhnlich war, soll Angie Bowie nicht etwa ausfällig geworden sein. Nein, sie ging in die Küche und machte den beiden Freunden ein deftiges Frühstück.

Jagger scheint aber das schlechte Gewissen gepackt zu haben: Der Song „Angie“ soll er als Entschuldigung geschrieben haben.

Eine schöne Geschichte, mit der sich Angie Bowie vielleicht auch nur wichtig machen wollte? Popkultureller Ruhm für die Ewigkeit wäre ihr sicher, hätte sie die Inspiration für einen der erfolgreichsten Songs der Gegenwart gegeben. In den USA stand „Angie“ 1973 an der Spitze der Charts, die Single verkaufte sich 2,2 Millionen Mal, der Song gehört heute zu den am häufigsten gespielten Hits der Stones.

Nur: Vermutlich stimmt die Bett-Kiste eben nicht. Sowohl Mick Jagger, als auch David Bowie ließen später die Story dementieren. Mehr noch: „Angie“ sei eigentlich ein Songfragment von Keith Richards gewesen und Jagger habe nur „die Lücken gefüllt“.

Der Stones-Gitarrist verriet Mitte der 90er schließlich die wahre Quelle des Songs: „Als ich ihn schrieb, wurde meine Tochter Angela geboren und der Name schwirrte seitdem durchs Haus.“ Tatsächlich kam Richards ältestes Kind 1972 zur Welt ...

Und unsere Bundes-Angie? Die legte 1973, als im Radio „Angie“ rauf und runter lief, an der Erweiterten Oberschule in Templin das Abitur ab – mit einer Durchschnittsnote von 1,0.