Der westafrikanische Kleinstaat mit rund acht Millionen Einwohnern liegt zwischen Ghana, Benin und Burkina Faso am Atlantik. Er ist etwas größer als Niedersachsen und an der Küste nur 52 Kilometer breit. Von 1884 bis 1916 war Togo deutsche Kolonie, später wurde es zwischen Frankreich und Großbritannien aufgeteilt und seit 1960 ist es unabhängig und autoritär regiert. Das Klima in Äquatornähe ist tropisch; eine Gelbfieberimpfung für die Einreise ist vorgeschrieben, Malariaprophylaxe wird empfohlen. Die Lebenserwartung liegt bei 63 Jahren; auf eine Frau kommen etwa fünf Geburten. Ein Drittel der Menschen kann weder lesen noch schreiben und hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.