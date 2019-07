London (dpa) - Titelverteidigerin Angelique Kerber ist nach einer enttäuschenden Vorstellung überraschend in der zweiten Runde von Wimbledon ausgeschieden. Die 31 Jahre alte Tennisspielerin verlor in London 6:2, 2:6, 1:6 gegen die Weltranglisten-95. Lauren Davis aus den USA. Jan-Lennard Struff und Julia Görges schafften vorher den Sprung in die dritte Runde. Bei den Herren war Hoffnungsträger Alexander Zverev schon in der ersten Runde gescheitert.