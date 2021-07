Tipps für den richtigen Sitz

Wie bei allen Rucksäcken gilt auch beim Schulranzen: Je näher das Gewicht am Rücken ist, desto besser. Bücher werden also im Ranzen nah am Rücken verstaut und die Riemen so eingestellt, dass sich der Ranzen eng an den Rücken anschmiegt.

Und man packt eher nach oben, als nach unten: Also zum Beispiel den Sportbeutel lieber oben drauf fixieren, als unten dranhängen. "Je tiefer ich das Gewicht habe, desto stärker sind die Hebelkräfte, die nach hinten ziehen. Das ist kraftraubend", erläutert der Kinderorthopäde Professor Robert Rödl.

Die Wirbelsäule könne axiale Kräfte viel besser verkraften als Biegekräfte, darum trügen Menschen mitunter auch schwere Sachen über lange Strecken auf den Kopf. Ein Beckengurt am Ranzen trägt zusätzlich dazu bei, das Gewicht zu verteilen. Breite Schulter-Trageriemen sorgen für einen bequemen Sitz.