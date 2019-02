Offenbach (dpa) - Deutschland rüstet sich für ein neues Sturmtief. Meteorologen warnen vor heftigen Orkanböen und empfehlen: Im Zweifel lieber zu Hause bleiben. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes könnte es in vielen Teilen des Landes Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde geben. Im Harz wird mit Windgeschwindigkeiten bis zu 160 Stundenkilometern gerechnet. Gefahr droht aber auch durch glatte Straßen. In der Nacht und am Morgen gab es viele Unfälle in Niedersachsen, Baden-Württemberg und Oberbayern, teilt die Polizei mit.