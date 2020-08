Stimmen zur Sommertour

Ingrid und Willi Beldermann aus Sandhausen bedankten sich beim Nußlocher Ziegenkäsehof für die "sehr interessante" Entdeckungstour. Auch die RNZ, die sie schon seit 60 Jahren lesen, lobten sie für das Angebot. Und Ingrid Beldermann fügte schmunzelnd hinzu: "Eigentlich mag ich Milchprodukte gar nicht so sehr, aber Käse esse ich gern."

Tina Tremmel und Tochter Ronja aus Heidelberg konnten sich gar nicht entscheiden, welchen Teil dieser Tour sie am besten fanden: "Ich fand alles toll", sagte Ronja. Dabei ergänzte sie, dass ihr wohl die Ziege mit dem gebrochenen Bein besonders in Erinnerung bleiben werde.

Barbara und Wilfried Schendzielorz aus Neckargemünd sind quasi "Wiederholungstäter" mit besonders viel Glück: "Wir wollen uns herzlich bei der RNZ bedanken, dass wir nun schon zum dritten Mal bei einer Sommertour dabei sein durften", sagte der langjährige Leser. "Es macht immer wieder Spaß und ist interessant, was die RNZ alles bietet."

Helga Bender und Gisela Beck aus Leimen waren am Ende der Tour ebenfalls rundum zufrieden: "Ich fand es super toll, es hat wirklich Spaß gemacht", meinte Bender, die schon seit 40 Jahren Leserin sei. "Danke an die RNZ und den Ziegenkäsehof!" Auch die Kostprobe habe sie genossen: "Dieses Angebot macht Lust auf mehr, deswegen kaufe ich mir jetzt auch noch was im Hofladen."

Ursula und Jürgen Helbing aus Heidelberg freuten sich hinterher ebenfalls über dieses Erlebnis. "Das war eine sehr schöne Idee der RNZ, wir fanden es ganz toll." luw