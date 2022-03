> Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Durch das frühe Tor haben wir unsere Zuschauer direkt hinter uns gebracht. Wir haben sehr aggressiv gespielt, kamen super ins Pressing. Wir hatten auch die nötige Ruhe in den Ballbesitz-Phasen, was wir auch genau so sehen wollten. Torchancen haben wir gar keine zu gelassen. Die zwei Elfmeter taten uns natürlich gut getan."

> Pascal Sohm, Waldhof-Stürmer: "Es war ein verdienter Heimsieg, der am Ende vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen ist. Jetzt große Aufstiegsparolen auszurufen, wäre vermessen. Wir müssen jetzt unser Ding durchziehen und weiter dran bleiben."

> Marcel Seegert, Waldhof-Kapitän: "Wir haben jetzt zwei Siege am Stück geholt, da kann man noch nicht von einem Lauf reden. Die Art und Weise wie wir gespielt haben, hat gepasst. Da war wieder richtig Energie drin." rodi