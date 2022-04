Stimmem zum Spiel

> Ole Werner, Trainer von Werder Bremen: "Wir haben viele Dinge richtig gemacht. Waren sehr dominant, haben das Spiel kontrolliert und kaum Chancen zugelassen. Es entstand auch kaum Gefahr durch Standard-Situationen. Wir hatten ein eindeutiges Plus an Torschüssen, was aber am Ende nichts brachte, weil Sandhausen seine wenigen Möglichkeiten nutzte. Ich muss aber zugeben, dass Sandhausen im Strafraum gut verteidigt hat."

> Alois Schwartz, Trainer des SVS: "Die Atmosphäre mit den 36 000 Zuschauern hat Spaß gemacht. Wir haben leidenschaftlich verteidigt, jedoch beim Ballbesitz zu viele Fehler gemacht. Gegen Rostock haben wir ein gutes Spiel gemacht und verloren, deshalb nehmen wir den Punkt bei einem übermächtigen Gegner gerne mit."

> Mikayil Kabaca, Sportchef des SVS: "Wir haben gefightet und dagegen gehalten. Das ist Abstiegskampf."

> Dennis Diekmeier, SVS-Kapitän: "Bremen hat es uns schwer gemacht, offensiv aktiver zu werden. Wir haben wieder alles rausgehauen. Wenn es so weitergeht, bin ich überzeugt, dass wir in der Liga bleiben."

> Pascal Testroet, SVS-Torschütze: "Für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Wir können stolz sein, dass wir beim besten Team der Liga einen Punkt geholt haben." wob