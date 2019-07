Stimmen

> Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SVW: "Die erste Halbzeit war sehr gut, die zweite nicht mehr so gut. Den ein oder anderen Angriff muss man konzentrierter zu Ende spielen. Für das erste Spiel war es aber eine ordentliche Leistung."

> Bernhard Trares, SVW-Trainer: "Uns hat heute noch etwas die Frische gefehlt, aber die wird kommen. Wir werden jetzt das Training etwas drosseln. Wir haben es trotzdem gut verteidigt."

> David Bergner, CFC-Trainer: "Den Punkt nehmen wir jetzt mit. Nach der Pause war bei uns die Angst raus aus den Köpfen."

> Marco Schuster, stellvertretender Waldhof-Kapitän: "Die erste Halbzeit ging an uns, die zweite an Chemnitz. Wir haben zu viele Standards des Gegners zugelassen. Das werden wir noch analysieren. Aber wir haben den ersten Punkt in der 3.Liga geholt und das fühlt sich gut an."

> Maurice Deville, Torschütze: "Man hat am Anfang schon gemerkt, dass noch etwas Unruhe im Team war, weil das alles sehr neu für uns war. Es ist schade, dass wir nicht mit 1:0 gewonnen haben, denn wir haben keine Chancen des Gegners aus dem Spiel heraus zugelassen." rodi