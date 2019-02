Stimmen

Matthias Lautenschläger, Manager der MLP Academics Heidelberg: "Das war wohl der entscheidende Schritt in Richtung der Playoffs. Zwischendurch hatte ich ein schlechtes Gefühl in einem Spiel, in dem das Wurfglück erst am Ende auf unsere Seite wechselte. Entscheidend war, dass wir taktisch umgestellt haben. In der ersten Halbzeit hatten wir große Probleme, Kevin Yebo zu verteidigen, das wurde nach der Pause besser."

Domenik Reinboth, Trainer Ehingen Urspring: "Heidelberg hat verdient gewonnen. Unser Problem waren die vielen Ballverluste. Gerade in der ersten Halbzeit haben die Turnover dafür gesorgt, dass wir keine höhere Führung hatten. Verloren haben wir letztlich, weil wir in der Defensive zu viele Punkte zugelassen haben. In der Offensive sind 81 Punkte gegen eine defensivstarke Mannschaft wie Heidelberg gut, aber hinten war es nicht gut genug."

Branislav Ignjatovic, Trainer der MLP Academics Heidelberg: "Wenn man eine Mannschaft wie Ehingen auf diese Art und Weise schlägt, hat man sich die Playoffs verdient. Ich glaube, dass wir mit dem 15. Sieg dieses Ziel erreicht haben. Es war ein enges Spiel, das hatten wir erwartet. Ehingen hat viele schwere Würfe getroffen, aber wir haben toll gekämpft." miwi