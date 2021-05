Steckbrief

Name: Fleadh (gesprochen: Flaa)

Gegründet: 1997

Aktuelle Besetzung: Frank Weber (Uilleann-Pipes – Irische Sackpfeife/Dudelsack, Thin- und Low-Whistles, Flöten, irische Rahmentrommel Bodhrán), Thomas Gorny (Gitarre, Gesang), Marcus "Mr. Oakleaf" Eichenlaub (Geige-Fiddle), Daniel Draxler (Mandoline, Banjo, Backing-Gesang), Saoirse Mhór (Gitarre, Percussion, Songwriting), J.P. Kennedy (Gitarre, Songwriting), Thomas von Haefen (Bass), Miriam Burkardt (Geige-Fiddle, Gitarre)

Musikstil: Irish-Folk-Rock

Tonträger: "Irish Songs’n’Tunes" (2003), "Humpy and Lumpy" (2010), "The Cleggan Bay Disaster" (2013), "The Peacock’s Feather" (2015)

Livekonzerte: nach wie vor keine

Kontakt: mail@fleadh.de

Homepage: www.fleadh.de