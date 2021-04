Steckbrief

Name: The Bautzy’s

Bandgründung: 1963

Besetzung: Franziska Banholzer (Sologesang), Klaus Burkardt (Schlagzeug und Percussion), Rudolf Hörner (Bass, Saxofon und Gesang), Franz Kern (Sologesang, Gitarre und Bass), Franz Lack (Leadgitarre, Bass und Gesang), Hartmut Landhäußer (Keyboard und Gesang), Richard Leutz (Rhythmusgitarre und Gesang)

Musikstil: Beat, Rock und Blues; Rocksongs aus sechs Jahrzehnten

Alben: Bisher keine

Livekonzerte: In den zurück liegenden fast sechs Jahrzehnten in Hallen und Gaststätten überall in der Region und darüber hinaus; hauptsächlich im Neckar-Odenwald-Kreis; am meisten in Mosbach. Geplante Konzerte in diesem Jahr: 26. Juni beim "Oldiesommer" in Neunkirchen; 17. und 18. Juli bei "MMM – Motoren, Musik und Mode" am Flugplatz in Mosbach-Lohrbach, Firmengelände Reiß; 20. November bei der 14. "Oldie-Night" in der Mosbacher Alten Mälzerei.

Kontakt: hartmut@landhaeusser.net

Homepage: www.bautzys.de