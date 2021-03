Steckbrief

Name: Jenny Badal

Instrumente: Stimme, Cajon, Percussion

Musikstil: Rock, Pop, auch Jazz, eigene Songs und umarrangierte Cover-Versionen bekannter Songs

Bands: Sängerin bei Ultrakustik zusammen mit Andy Laycock (Gesang, Cajon und Percussion) sowie Julian Gramm (Gitarre). Sängerin bei Balsamico.

Musikalische Kooperationen: Mit Kurt Dallaway, Viva Voce, Flying Pickets, Me and the Heat und zahlreichen anderen Gruppen und Musikern.

Bisherige Livekonzerte: Erster Auftritt in Heidelberg mit Ultrakustik im Jazzhaus in der Leyergasse. Auftritte in diversen Pubs und Kneipen, bei Festen und anderen Anlässen, in Heidelberg unter anderem im Kurpfälzisches Museum, im Bürgerhaus Bahnstadt sowie beim Kulturmarkt auf dem Wilhelmsplatz in der Weststadt. Bei Festen wie dem Weinfest in Gaiberg, dem Bürgerfest Heidelberg, aber auch bei privaten Anlässen wie Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Festlichkeiten und Feiern.

Geplante Liveshows: Falls es die Pandemie-Lage zulässt, mit Ultrakustik am 12. Mai in Darmstadt in der Musikkneipe "Krone".

Kontakt: info@ultrakustik.com

Homepage: www.ultrakustik.com