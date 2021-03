Steckbrief

Name: Ulrich Zehfuß

Bands: Bis 2006 BUNT, seitdem überwiegend Solo-Auftritte.

Instrumente: Stimme, Gitarre.

Musikalische Kooperationen: Dota Kehr, Matthias Binner, Stephan Bienwald, Claudia Fink, Christina Lux, Stefan Noelle, Luis Schwamm, Sebastian Krämer, Marie Diot, Mathias Kiefer

Solo-Alben: "Dünnes Eis", erschienen 2016. "Erntezeit", erschienen am 26. Februar 2021 auf Sevenarts-Music.

Alben mit BUNT: Bunt I (Schnoog Records, 1993); Bunt II (1995), Aufbruch (1996); Der Weg (1998, alle K&K Verlagsanstalt); Es Echte (2002); Man gehört einfach dazu (2004, beide LBT-Records).

Musikstil: Liedermacher/Deutschsprachiger Sänger/Songwriter, Pop

Livekonzerte: Derzeit wegen Corona keine. Nächste geplante Veranstaltung in der Reihe "Ulis Wohnzimmer" mit anderen Künstlern am 14. April in Schwetzingen in der Wollfabrik.

Kontakt: post@zehfuss.de

Homepage: www.zehfuss.de