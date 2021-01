> Jenny Wagner absolvierte von 2003 bis 2008 ein Diplomstudium an der Universität Heidelberg in den Fächern Physik, Mathematik und Informatik. Aus einem Forschungsprojektpraktikum am Teilchenbeschleuniger CERN in der Schweiz ging ihre Diplomarbeit hervor. Ihre interdisziplinären Dissertationsstudien an der Uni Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) schloss sie 2011 mit einer Doktorarbeit ab. Nach weiteren Stationen als Forschungsassistentin am Physikalisch-Chemischen Institut der Universitäten Heidelberg und Ulm trat sie 2014 eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierte eigene Stelle als Post Doc am Zentrum für Astronomie der Uni Heidelberg an. Seitdem forscht sie dort zum Themenbereich "Beobachtungsbasierte Charakterisierung von Gravitationslinsen". ste