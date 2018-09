Berlin (dpa) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dringt im Kampf gegen die Personalnot in der Pflege auf bessere Arbeitsbedingungen. «Derzeit ist die Pflege der am wenigsten planbare Beruf, den es gibt», sagte der CDU-Politiker der «Augsburger Allgemeinen». Viele Beschäftigte hätten vor diesem Hintergrund ihre Stundenzahl reduziert. «Wenn von einer Million Pflegekräften 100 000 nur drei, vier Stunden mehr pro Woche arbeiten würden, wäre schon viel gewonnen.» Dabei sei vieles eine Frage der Organisation: «Faire Schichtpläne, verlässliche Arbeitszeiten, vier freie Tage am Stück.»